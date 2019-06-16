إنشاء منطقة لوجستية للتمور بالوادى الجديد باستثمارات 2.5 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد، لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة للتمور ،حيث خصصت المحافظة مساحة 100 فدان بالطريق الدائري بمدينة الخارجة لإنشاء منطقة لوجيستية وبورصة لتسويق البلح والتمور ، وستكون المنطقة اللوجيستية متخصصة في صناعة التمور من تعبئة وتغليف وتخزين وتعتبر خطوه عامه في التنمية.

وقالت محافظة الوادي الجديد، أنه تم عرض خطة تنمية شاملة للمحافظة على الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومنها المناطق اللوجستية بحجم استثمارات 30 مليار جنيه، لافته إلى زراعة 2.2 مليون نخلة ونطمح للوصول إلى 5 ملايين نخلة لزيادة الاستثمارات.

من جانبه قال الدكتور ابراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز قام بزيارة المحافظة ، مع وفد يوناني للتفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الموالح لإقامة منطقة لوجستية للموالح وانه تم الإتفاق على انشاء اكبر منطقة لوجستية للتمور على مساحه 100 فدان وباستثمارات .2.5مليار جنية ، وهناك العديد من الصناعات والمنتجات تفتح مجال واسع من قطاع التمور ، كما أن هناك توجة من الوزارة بطرح المناطق الاستثمارية في الوادي الجديد لتوفير فرص عمل ضخمة لأهالي المحافظة.