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إصابة 12 شخصا فى حادثى تصادم بطريق بلبيس

الأحد، 16 يونيو 2019 12:20 م
إصابة 12 شخصا فى حادثى تصادم بطريق بلبيس تصادم سيارات - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، قيام صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا، وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الصيدلية المشار إليها، بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط 3 أشخاص وهم المدير المسئول عن الصيدلية وعاملان، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تصادم سيارة ميكروباص بنصف نقل

طريق بلبيس القاهرة الصحراوى

تصادم موتسكلين

طريق ميت جابر

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