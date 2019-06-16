إخلاء سبيل موظف الرى فى واقعة مصرع طفل بالشرقية بكفالة 5000 جنيه

الشرقية – فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الحسينية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل، موظف بالرى المتهم فى واقعة الإهمال فى تأدية عمله، مما تسبب فى وفاة طفل داخل بيارة ري، بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل داخل بيارة رى بناحية الجمالية دائرة مركز الحسينية، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2861 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة الحسينية.

واستخرج فريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدينة بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، جثة الطفل وتبين أنه أحمد عبد العظيم 11 سنة.

توصلت التحريات التى قام بها الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، أثناء لهو الطفل سقط فى بيارة رى وتوفى فى الحال.

وكشفت التحقيقات عن إهمال كل من " حمدى م م ع" 50 سنة كاتب ثالث بهندسة الرى بشرق فاقوس، والمشرف على أعمال الرى والمنوط به القيام بالتفتيش على البيارات وإخطار رؤسائه بأى قصور فى البيارات وحدوث تهالك فى الأغطية للعمل على حلها، ولكنه مر على البيارات ولم يخطر كتابة بأن تمثل خطورة لعدم وجود أغطية محكمة عليها، ووجهت له النيابة تهمة خطأ أدى للوفاة والأهمال فى صيانة المال العامة، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.