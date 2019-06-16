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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة شقة فى البساتين بأسلوب "كسر الكالون"

الأحد، 16 يونيو 2019 08:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة شقة فى البساتين بأسلوب "كسر الكالون" سرقة شقة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة شقة بأسلوب "كسر الكلون".

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة البساتين، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "سرقة"، وبحوزته مبلغ مالى قدره 2400 جنيه - مفتاح سيارة "مجهول المصدر"- مفك.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأداة حيازته، وأقر بإنفاقه مبلغ مالى من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


البساتين

نيابة البساتين

سرقة شقة فى البساتين

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