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إحالة سائق تسبب فى انقلاب سيارة من أعلى كوبرى ناهيا على "مرور العجوزة" للجنح

الأحد، 16 يونيو 2019 01:04 م
إحالة سائق تسبب فى انقلاب سيارة من أعلى كوبرى ناهيا على "مرور العجوزة" للجنح حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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احالت النيابة العامة بشمال الجيزة، السائق المتهم فى حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، إلى محكمة الجنح لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات الإصابة الخطأ والإتلاف.
 
كانت التحقيقات كشفت أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية حالت دون سيطرة السائق عليها، وأنها اخترقت الحاجز الحديدى، وسقطت على وحدة الفحص الفنى، داخل وحدة مرور العجوزة، مما أسفر عن انهيار السقف الخاص بها.
 
وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث، واستمعت جهات التحقيق لأقوال المصابين فى الواقعة عقب استقرار حالتهم الصحية، ومن بينهم الرائد إسلام الضبع الضابط بوحدة مرور العجوزة، والذى اصيب بكسر فى القدم، وقال إنه كان يجلس بصحبه مهندس فنى "المصاب الثاني" داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور، يباشرا عملهما المكلفين به، وفوجئا بسقوط سيارة داخل الوحدة، مما أدى إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك إصابتهما.
 
وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الاتجاه، فسقطت من أعلى كوبرى ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى، وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.
 

كوبرى ناهيا

انقلاب سيارة

حادث تصادم

وحدة مرور العجوزة

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