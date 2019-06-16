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أوقاف الوادى الجديد: خطة لتطوير المساجد المشيدة بالطوب اللبن بالمحافظة

الأحد، 16 يونيو 2019 03:12 م
أوقاف الوادى الجديد: خطة لتطوير المساجد المشيدة بالطوب اللبن بالمحافظة مسجد - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أكد سيد عبد المجيد، مدير عام الأوقاف بالوادى الجديد، أن المديرية تعمل حاليا على إحلال وتطوير المساجد القديمة المشيدة بالطوب اللبن بجميع قرى ومدن المحافظة حفاظا على سلامة المصلين، وذلك فى ضوء خطة الوزارة لتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.

وقال عبد المجيد، اليوم الأحد، فى بيان صحفي، إن المديرية تتولى حاليا إنشاء وإحلال وتجديد كل من مساجد النبوى المهندس بالخارجة، والشركة 17 بالخارجة، والمروة بالخارجة، والشيخ والى بالداخلة، واللواء صبيح بالفرافرة، والنشوانى بالداخلة، مضيفا أن هناك عددا من المساجد الأخرى، تم وضعها فى خطة الإحلال والتطوير.

وأوضح أن المحافظة، يوجد بها 395 مسجدا حكوميا تشرف عليها مديرية الأوقاف دعويا وماليا، كما يوجد 190 مسجدا أهليا تشرف عليهم المديرية إشراف دعوى فقط، مضيفا أن جميع المساجد يجرى صيانتها بالكامل، ورفع تقرير للوزارة بكافة احتياجاتها.

 


اوقاف الوادى الجديد

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المسجد النبوى بالخارجة

الداخلة

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