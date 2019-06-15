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نتوء العظم شائع فى بعض المفاصل وخطير على العمود الفقرى

السبت، 15 يونيو 2019 06:30 ص
نتوء العظم شائع فى بعض المفاصل وخطير على العمود الفقرى عمود فقرى-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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يحدث نتوء العظام  بشكل شائع حيث تلتقي العظام مع بعضها في المفاصل ، مثل الركبة والورك والكوع والرسغ. 
 
في كثير من الأحيان وفقا لموقع"Mayo Clinic" " فإن معظم نتوءات العظام لا تسبب أي أعراض، حيث تبرز بواسطة الجسم كوسيلة للتعويض عن فقدان الغضروف  التى تكون بمثابة وسادة طبيعية بين العظام.
 
عمود فقرى
عمود فقرى
 
 ومع ذلك ، حسب موقعها ، فإنها تقيد في بعض الأحيان حركة المفصل أو تسبب الألم، فعلى سبيل المثال ، قد يؤدي تحفيز العظم في الركبة إلى صعوبة ثني الساق أو تمديدها ، بينما يؤدي تحفيز العظم في الفخذ أحيانًا إلى انخفاض نطاق الحركة أو الألم الذي يشع في الركبة. 
 
وحسب تقرير الموقع  فإن نتوء العظم بشكل عام ليس ضارًا ، حتى عندما يحدث بالقرب من العمود الفقري.
 
 ومع ذلك ، إذا تسببت نتوءات في عظام العمود الفقري في أعراض مثل الألم الشديد أو ضعف في الذراعين أو الساقين أو خدر أو تقييد الحركة ، فإن العلاجات تكون متاحة والتى قد تشمل  الراحة ، والأدوية المضادة للالتهابات ، مرخيات العضلات ، وحقن الكورتيزون والعلاج الطبيعي و جراحة تحفيز العظام.
 

نتوء العظام

أدوية مضادة للالتهابات

العمود الفقرى

الغضروف

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