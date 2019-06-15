نتوء العظم شائع فى بعض المفاصل وخطير على العمود الفقرى

كتبت إيناس البنا

يحدث نتوء العظام بشكل شائع حيث تلتقي العظام مع بعضها في المفاصل ، مثل الركبة والورك والكوع والرسغ.

في كثير من الأحيان وفقا لموقع"Mayo Clinic" " فإن معظم نتوءات العظام لا تسبب أي أعراض، حيث تبرز بواسطة الجسم كوسيلة للتعويض عن فقدان الغضروف التى تكون بمثابة وسادة طبيعية بين العظام.



عمود فقرى

ومع ذلك ، حسب موقعها ، فإنها تقيد في بعض الأحيان حركة المفصل أو تسبب الألم، فعلى سبيل المثال ، قد يؤدي تحفيز العظم في الركبة إلى صعوبة ثني الساق أو تمديدها ، بينما يؤدي تحفيز العظم في الفخذ أحيانًا إلى انخفاض نطاق الحركة أو الألم الذي يشع في الركبة.

وحسب تقرير الموقع فإن نتوء العظم بشكل عام ليس ضارًا ، حتى عندما يحدث بالقرب من العمود الفقري.

ومع ذلك ، إذا تسببت نتوءات في عظام العمود الفقري في أعراض مثل الألم الشديد أو ضعف في الذراعين أو الساقين أو خدر أو تقييد الحركة ، فإن العلاجات تكون متاحة والتى قد تشمل الراحة ، والأدوية المضادة للالتهابات ، مرخيات العضلات ، وحقن الكورتيزون والعلاج الطبيعي و جراحة تحفيز العظام.