"مياه الشرب والصرف" بدمياط تنفي إشاعة وجود وظائف خالية بالشركة

دمياط معتز الشربينى

نفى المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ماتم نشرة اليوم على بعض صفحات التواصل الاجتماعى بخصوص توفير فرص عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأكد المهندس محمد عسل لـ"اليوم السابع" أن ما يتم نشرة على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك من وقت لآخر ليس له صحه من الحقيقة لأنه فى حالة طلب الشركة لعاملين جدد فى أى مجال بالشركة يتم النشر فى الجرائد الرسمية و على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأضاف عسل أن الشركة تخلى مسئوليتها فى حالة تعرض أى شخص لأعمال النصب و الإحتيال بزعم توفير فرص عمل بالشركة.