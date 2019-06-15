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من مطبخك.. عالجى طفلك من الأنيميا والضعف العام

السبت، 15 يونيو 2019 07:30 ص
من مطبخك.. عالجى طفلك من الأنيميا والضعف العام الانيميا عند الاطفال-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الانيميا من أبرز المشكلات التى يعانى منها الأطفال وتسبب لهم التعب والإرهاق الشديد، فى الغالب تكون نتيجة سوء التغذية، لذلك يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعالج الأنيميا عند الاطفال وهى:

المكسرات

مكسرات
مكسرات

 

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الأنيميا ومنها "الكاجو، الفسدق، اللوز".

اللحوم الحمراء

تحتوى اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الحديد وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعالج الأنيميا وتساعد على نمو الطفل بشكل صحى.

فول الصويا

يعتبر من الأطعمة المغذية التى تحتوى على الحديد والبروتين وبعض العناصر الأخرى التى تساعد فى علاج الأنيميا والضعف العام فى الجسم.

خضار
خضار

 

الخضروات والفواكه

تحتوى الخضروات والفواكه على كمية عالية من العناصر الغذائية التى تحمى الجسم من فقر الدم وتمده بالنشاط والحيوية ، كما تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الأمراض والفيروسات.


الانيميا

الانيميا عند الاطفال

الاطفال

تغذية الطفل

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