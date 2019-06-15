"مش بس هتخس".. 4 فوائد للجرى على صحة الإنسان

كتبت- نورا طارق

يعتبر الجرى من الرياضات الهامة التى يجب أن يحرص الكثير على ممارستها بشكل يومى، وذلك لما تمده من فوائد صحية على الإنسان سواء من ناحية النفسية أو الجسدية، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " active".

فوائد الجرى على صحة الإنسان:

- يساعد الجري على رفع مستويات الكوليسترول الجيد بالإضافة إلى تحسين وظائف الرئة كما يقوى جهاز المناعة وبالتالى يساعد فى الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ويقلل خطر الإصابة بجلطات الدم.





- يعتبر الجرى من الرياضات الهامة للنساء، لأنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، أو السكتة الدماغية، لذلك يوصي العديد من الأطباء بالجرى للمرضى فى المراحل الأولى من الإصابة بالسكرى وإرتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام .





- يساعد الجري على فقدان أو الحفاظ على وزن ثابت، لأنه يعتبر من الوسائل التى تعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية الزائدة .

- يساعد الجرى على زيادة الشعور بالثقة بالنفس وتخفيف الشعور بالإجهاد، والتوتر، مما يجعلك تشعر بالسعادة.