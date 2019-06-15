مش بس الجزر.. أطعمة مختلفة للحفاظ على صحة العين

كتبت نورا طارق

تحتوى بعض الأطعمة على عناصر غذائية مهمة من فيتامينات ومعادن وغيرها، والتى تساعد فى الحفاظ على صحة العينين وحمايتها من الأمراض، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

أطعمة مهمة لصحة العينين:

- تساعد الأسماك التى تحتوى على نسبة مرتفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية فى الحفاظ على صحة العينين، مثل التونة، السمك السالمون، السردين، الأنشوجة.





- وينصح أيضاً بتناول المكسرات التى تحتوى على نسبة مرتفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومستوى عال من فيتامين E، الذي يساعد فى حماية العين من الأضرار المرتبطة بالعمر، مثل عين الجمل، الكاجو، الفول السوداني، عدس.

- وتساعد البذور مثل المكسرات والبقوليات التى تحتوى على نسبة عالية من أوميجا 3 ، والتى تعتبر مصدرا غنيا بفيتامين E، مثل بذور الشيا، بذور الكتان.





- تحتوى ثمار الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين C، مثل فيتامين E، فيتامين C وهى أحد مضادات الأكسدة التى تكافح تلف العين المرتبط بالعمر، مثل ليمون، برتقال، الجريب فروت.

- ومن ناحية أخرى، يجب تناول الخضروات الورقية الغنية باللوتين وزياكسانثين، كما أنها مصدر جيد لفيتامين سي، الذى يساعد فى الحفاظ على صحة العين، مثل سبانخ، كرنب.





- ويعتبر الجزر من الأطعمة المهمة لصحة العين، وذلك لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ الذى يلعب دورا أساسيا في تحسين الرؤية، كما هو مكون من بروتين يسمى رودوبسين، يساعد الشبكية على امتصاص الضوء.

- ويعتبر البيض مصدر ممتاز للوتين وزياكسانثين ، الذى يساعد فى تقليل خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر.