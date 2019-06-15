مركز الخارجة يشن حملة مكبرة لضبط مستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن الاستعداد لتنفيذ حملة مكبرة على المخالفين فى استخدام مياه الشرب فى غرض رى الزراعات بنطاق مدينة الخارجة .

قال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بترشيد استخدامات المياه وتوفيرها للمواطنين فى الغرض المخصص له، مؤكدا على أن الحملة تضم لجنة مشكلة من الجهات المعنية لضبط المخالفين.

وأكد الطماوى أنه سيجرى تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محاضر ضدهم ووقف اشتراكهم فى حال تكرار المخالفة، لافتا إلى أنه يتم حاليا ضخ مياه الشرب 24 ساعة فى كافة أحياء المدينة لتوفير احتياجات المواطنين منها.

وأفاد الطماوى أن الأحياء التى تشكو من ضعف المياه كأرض السلام والنور هى التى تتخللها الزراعات، حيث يستهلك أصحابها مياه الشرب فى غرض الرى الزراعى مما يؤثر على وصول المياه لباقى المنازل .

وأشار الطماوى إلى أن منع استخدام المياه فى غير الغرض المخصص له، سيساهم فى الحفاظ على سلامة الإنشاءات بالكتل السكنية المحيطة بالزراعات وكذلك يوفر المياه بشكل دائم للمواطنين فى الاستخدام المنزلى.