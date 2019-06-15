قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة سبيد ميديكال أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون ورقة بقيمة قدرها 7.4 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية ، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3.8 مليون ورقة، بقيمة قدرها 816 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة البدر للبلاستيك، بحجم تداول بلغ 766 ورقة، وبقيمة 472 ألف جنيه.

وجاءت شركتا بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 2000 ورقة بقيمة 1840 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 500 ورقة بقيمة 1350 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى كمية التداول ببورصة النيل 1.6 مليون ورقة منفذة بقيمة تداول نحو 957 ألف جنيه، منفذة على 271 عملية خلال الأسبوع الماضى.

وبدأ تداول شركة سبيد ميديكال، يوم 15 إبريل الماضى، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه.