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فيديو.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الاستاتيكا سهل ومن كتاب المدرسة

السبت، 15 يونيو 2019 11:29 ص
فيديو.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الاستاتيكا سهل ومن كتاب المدرسة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

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قالت الطالبة نيرة عبد الكريم بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الاستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر، قائلة :"الأسئلة سهلة ومن كتاب المدرسة".

فيما قالت أخرى: وقت الامتحان كان قصيرًا والأسئلة كانت تحتاج إلى 30 دقيقة زيادة، مشيرة إلى أن الأسئلة أسهل بكثير من امتحان العام الماضى، حيث أنها دخلت امتحان الاستاتيكا العام الماضى.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

اب ينتظر ابنه خارج اللجان
اب ينتظر ابنه خارج اللجان

 

احدى الطلاب اثناء خروجه من الامتحان
احدى الطلاب اثناء خروجه من الامتحان

 

احدى الطلاب بعد الامتحان
احدى الطلاب بعد الامتحان

 

احدى والدات الامور تنظر ابنتها بالورود
احدى والدات الامور تنظر ابنتها بالورود

 

الاطلاب اثناء خروجهم من المدرسة
الاطلاب اثناء خروجهم من المدرسة

 

الاهالى تنتظر اولادهم خارج المدرسة (2)
الاهالى تنتظر اولادهم خارج المدرسة (2)

 

الاهالى تنتظر اولادهم خارج المدرسة
الاهالى تنتظر اولادهم خارج المدرسة

 

الطالبات بعد الامتحان
الطالبات بعد الامتحان

 

الطلاب تسرع بعد الامتحان ليطمنوا اهاليهم عن الامتحان
الطلاب تسرع بعد الامتحان ليطمنوا اهاليهم عن الامتحان

 

ام تنتظر ابنتها خارج المدرسة بالورود
ام تنتظر ابنتها خارج المدرسة بالورود

 

ام تنتظر ابنها خارج اللجان
ام تنتظر ابنها خارج اللجان

 

انبساط احدى الطالبات من امتحان الاستاتيكا
انبساط احدى الطالبات من امتحان الاستاتيكا

 

انبساط الطلاب بامتحان الاستاتيكا
انبساط الطلاب بامتحان الاستاتيكا

 

بالابتسامات الطلاب تواجه اهاليهم بعد الامتحان
بالابتسامات الطلاب تواجه اهاليهم بعد الامتحان

 

بالورود والابتسامة تنتظر الامهات ابنائهم خارج اللجان
بالورود والابتسامة تنتظر الامهات ابنائهم خارج اللجان

 

تكدس الطلاب بعد الامتحان
تكدس الطلاب بعد الامتحان

 

توزيع الورود بعد الامتحان على الطالبات
توزيع الورود بعد الامتحان على الطالبات

 

خروج الطلاب من البوابة الرئيسية
خروج الطلاب من البوابة الرئيسية

 

خروج الطلاب من باب المدرسة
خروج الطلاب من باب المدرسة

 

خروج الطلاب
خروج الطلاب

 

سهولة الامتحان تسعد الطلاب والاهالى معا
سهولة الامتحان تسعد الطلاب والاهالى معا

 

ضحط ولعب بعد تادية امتحان الاستاتيكا
ضحط ولعب بعد تادية امتحان الاستاتيكا

 

مناقشة الطالبات بعد الامتحان
مناقشة الطالبات بعد الامتحان

 

مناقشة الطلاب بعد الامتحان
مناقشة الطلاب بعد الامتحان

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمدة المقطم

فعلا الوقت غير كافى

جميع الطلبة والطالبات اجمعوا على ان وقت الامتحان غير كافى للحل ولم يستطيع اى منهم ايجاد وقت للمراجعة ، فنرجوا كأولياء امور مراعاة ذلك فى التصحيح ونأمل بعدم تكراره فيما تبقى من امتحانات 

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