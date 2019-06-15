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فتح تدعو الفلسطينيين للتعبئة ضد مؤتمر البحرين

السبت، 15 يونيو 2019 03:27 ص
فتح تدعو الفلسطينيين للتعبئة ضد مؤتمر البحرين ملك البحرين
وكالات

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أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" في بيان، امس الجمعة، رفضه المطلق لما يسمى "صفقة القرن"، وورشة البحرين ودعا لمقاطعتهما ، بحسب ما نشرت وكالةروسيا اليوم للانباء . 
 
وأعلن المجلس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد مؤهلة للعب أي دور إيجابي في تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها حول القضية الفلسطينية.
 
وحذرت حركة "فتح" من الانخراط أو التسابق مع أوهام الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القضية وطنية سياسية بامتياز وأن حقوق الفلسطينيين والقدس ليست للبيع.
 
ودعا المجلس الثوري الفلسطينيين للانخراط في المسيرات والفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد ورشة البحرين، كما دعت الجماهير العربية للتحرك ضدها.
 
وقال المجلس إنه يدعو جميع الشركاء في "منظمة التحرير" لرص الصفوف وتغليب التناقض الرئيسي على أي خلاف ثانوي لتفعيل المنظمة كممثل شرعي ووحيد ومؤسساتها، وحشد طاقات الشعب والشتات لتفويت الفرصة على من يتربص بحقوق ووحدة الشعب.

البحرين

صفقة القرن

فلسطين

ترامب

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