غرق طفل إثر سقوطه فى ترعه الهياتم بالمحلة

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بغرق طفل يدعي" يوسف.ع. " 5 سنوات، إثر سقوطه فى ترعه الهياتم مركز المحلة، وانتقلت قوة من نقطة شرطة الهياتم، وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بغرق طفل يدعي" يوسف.ع. " 5 سنوات، إثر سقوطه فى ترعه الهياتم مركز المحلة، وانتقلت قوة من نقطة شرطة الهياتم، وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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