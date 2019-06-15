غرق طفل إثر سقوطه فى ترعه الهياتم بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه غرقا إثر سقوطه فى ترعه الهياتم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بغرق طفل يدعي" يوسف.ع. " 5 سنوات، إثر سقوطه فى ترعه الهياتم مركز المحلة، وانتقلت قوة من نقطة شرطة الهياتم، وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.