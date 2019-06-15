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عجوز فى الـ103 سنوات من عمرها تحصل على الجنسية الأمريكية

السبت، 15 يونيو 2019 12:25 م
عجوز فى الـ103 سنوات من عمرها تحصل على الجنسية الأمريكية أندرية جوزيف
كتبت: إنجى مجدى

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ذكر موقع ميامى نيوز، الأمريكى، أن عجوز تبلغ من العمر 103 أعوام استطاعت أخيرا ان تحقق حلمها فى الحصول على الجنسية الأمريكية.

 

وبحسب الموقع الإخبارى، السبت، فإن أندرية جوزيف، وهى من أصل هايتى ولدت فى 15 أغسطس عام 1915، حلفت يمين المواطنة أمام وكالة الهجرة والمواطنة للولايات المتحدة.

 

وقالت عائلتها أنها دخلت إلى الولايات المتحدة قبل أكثر من 15 عاما، كمقيم دائم. وعلقت حفيدتها ميلدريد أوجا "لست متأكدة، لكنها ربما تكون أكبر مواطن فى منطقتها.. نحن فخورون بهذه اللحظة ونريد أن نتشاركها معكم".


الجنسية الامريكية

الولايات المتحدة

الهجرة

هايتى

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