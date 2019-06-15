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عامل يمزق جسد طليقته لرفضها الرجوع إليه فى القليوبية

السبت، 15 يونيو 2019 10:22 ص
عامل يمزق جسد طليقته لرفضها الرجوع إليه فى القليوبية إسعاف - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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مزق عاطل جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب رفضها الرجوع إليه بعد الطلاق، وتم نقل المصابة إلى مستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود بلاغ من قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "ش.س" 27 عاما ربة منزل مصابة وتم حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها.

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبسؤال والد المصابة اتهم طليقها "حسن.ف" 30 عاما عامل بمقهى بالصعود لمنزله عن طريق التسلق والتعدى على ابنته بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه عقب تطليقها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن مطواة والتحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019م، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


خلافات زوجية

القليوبية

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