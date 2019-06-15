ضبط 97 بطاقة تموينية ذكية مخبأة داخل مخبر بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت حملة تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزراه تموين الفيوم تموين الفيوم من ضبط 97 بطاقة تموينية ذكية بأحد المخابز البلدية بناحية سنهور البحرية مخبأه بداخل المخبز بغرض الصرف الوهمي بعد انتهاء الإنتاج.

تم تحرير محضر ضد المدير السئول للمخبز، حيث شارك فى الحملة المهندس هشام سعيد مدير عام تموين سنوس و المهندس ميرسى رمضان رئيس الرقابة وأسامة صديق.

وصرح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم أنه تم تحرير العديد من المحاضر المتنوعه منها عدم الإعلان عن الأسعار لدى التجار التموينين و نقص وزن للخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.