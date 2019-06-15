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ضبط 4 قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بلغت 440 ألف دولار و 2 مليون جنيه

السبت، 15 يونيو 2019 02:41 م
ضبط 4 قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بلغت 440 ألف دولار و 2 مليون جنيه المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 4 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، بـ"القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، الدقهلية".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، عن ضبط عدد من القضايا كان أبرزها:

قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية- سبق اتهامه فى 2 قضية "إيصال أمانة، تبديد"، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلا،د من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، باستدعاء المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى "40,000"، أربعون ألف دولار أمريكى.

ونجحت الحملات فى ضبط "صراف بإحدى شركات الصرافة بالجيزة"، لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون، بمناقشته اعترف أنه حال عمله بشركة الصرافة، وقيام عملاء الشركة بتحرير  شيكات بنكية بإسمه  نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة المذكورة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو  650 ألف جنيه مصرى".

وضبط "مندوب بشركة صرافة بالقاهرة"، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، بمناقشته اعترف أنه حال عمله بشركة الصرافة، وقيام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية بإسمه، نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة المذكورة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون"، وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو" 150 ألف دولار أمريكى- 1,5 مليون جنيه مصرى".

كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير، لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية، مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج، واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون،وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت "250,000 - مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى".


النقد الاجنبى

الاموال العامة

شركات الصرافة

الاتجار بالعملات

تجارة العملة

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