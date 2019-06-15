ضبط 130 قضية تهرب ضريبى بقيمة مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة مكافحة التهرب الضريبي حملاتها الأمنية، ونجحت في ضبط 614 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 82 حالة ضرائب عامة، وكشف 44 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و28 قضية فى مجال الجمارك.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن ـ خلال أسبوع ـ عن ضبط 130 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، و97 حالة تحرى مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 1,154,063,215 مليار جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 139 قضية، بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 713,093 جنيه.