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صور.. اضبط مخالفة.. "قطيع خرفان العرب" تحتل شوارع رأس البر

السبت، 15 يونيو 2019 08:21 ص
صور.. اضبط مخالفة.. "قطيع خرفان العرب" تحتل شوارع رأس البر قطيع الخرفان بشوارع رأس البر
دمياط ــ عبده عبد البارى

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اشتكى رواد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، من انتشار عدد من رؤوس الماشية وبخاصة قطيع الخرفان التى تتجول فى شوارع رأس البر وعلى شاطئ البلاج، الأمر الذى يشوه المظهر الحضارى للمصيف، ويمثل خطورة على السيارات التى تسير بالشوارع الرئيسية.

وشوهدت قطعان الخرفان والأغنام تجوب شوارع المدينة وبخاصة شارع بورسعيد حيث تقوم بالرعى الجائر فى الحدائق والمتنزهات.

يذكر أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر نفذت عدة حملات على مخيمات العرب بمنطقة الامتداد العمرانى وتم إزالتها وطرد مربى الماشية من المنطقة لما تسببه من مشكلات على رواد وسكان رأس البر.

قطيع الخرفان بشوارع راس البر (1)
قطيع الخرفان بشوارع رأس البر 
قطيع الخرفان بشوارع راس البر (2)
الخرفان بشوارع رأس البر 
قطيع الخرفان بشوارع راس البر (3)
الخرفان ترعى بشوارع رأس البر 
قطيع الخرفان بشوارع راس البر (4)
جانب من قطيع الخرفان بشوارع رأس البر 
قطيع الخرفان بشوارع راس البر (5)
قطيع الخرفان برأس البر

 

 

 

 


محافظة دمياط

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أخبار مصر

رأس البر

الخرفان

انتشار الماشيه

شارع بورسعيد

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