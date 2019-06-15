صور.. اضبط مخالفة.. "قطيع خرفان العرب" تحتل شوارع رأس البر

دمياط ــ عبده عبد البارى

اشتكى رواد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، من انتشار عدد من رؤوس الماشية وبخاصة قطيع الخرفان التى تتجول فى شوارع رأس البر وعلى شاطئ البلاج، الأمر الذى يشوه المظهر الحضارى للمصيف، ويمثل خطورة على السيارات التى تسير بالشوارع الرئيسية.

وشوهدت قطعان الخرفان والأغنام تجوب شوارع المدينة وبخاصة شارع بورسعيد حيث تقوم بالرعى الجائر فى الحدائق والمتنزهات.

يذكر أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر نفذت عدة حملات على مخيمات العرب بمنطقة الامتداد العمرانى وتم إزالتها وطرد مربى الماشية من المنطقة لما تسببه من مشكلات على رواد وسكان رأس البر.



قطيع الخرفان بشوارع رأس البر



الخرفان بشوارع رأس البر



الخرفان ترعى بشوارع رأس البر



جانب من قطيع الخرفان بشوارع رأس البر