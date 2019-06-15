رئيس حى المناخ ببورسعيد: تخصيص باكيات بسوق "الرضوان" للباعة الجائلين

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ ببورسعيد، أنه تم تنفيذ 75 قرار نقل وإخلاء، للباعة الجائلين بشارع النصر وأمام قصر الثقافة ونقلهم داخل سوق "الرضوان" بعد قيام الإدارات المعنية بالحى بتقسيم السوق إلي باكيات لاستيعاب كل الباعة الجائلين وإخلاء الشارع من الإشغالات من خلال حملة تحت إشراف اللواء جمال الجوجرى مساعد مدير الأمن والعميد محمد المليجى رئيس شرطة المرافق .

وأوضح بكري لـ" اليوم السابع " أنه لن يسمح بعودة الإشغالات بالشارع مرة أخرى وسوف يكون هناك إجراءات قانونية رادعة لكل من يحاول أن يخالف القرارات والقوانين التى تمنع الإشغالات بالطريق العام

وأشار بكرى إلى أنه تم بتشكيل لجنة من سكرتير الحى ومديرى الإدارات المعنية المتمثلة فى الإشغالات والرخص والمتابعة وشئون تحسين البيئة والحجز الإدارى للمتابعة على مدار اليوم لمنع إقامة إشغالات أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .