خبير: 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة فى بناء مراكز البيانات العملاقة

كتبت: هبة السيد

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لمستقبل مراكز البيانات The future of Data Centers فى الفترة من 16 الى 18 يونيو الجارى، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تولى الدولة أهمية لصناعة مراكز البيانات مع ضرورة الاهتمام بها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة المصرية.

وقال المهندس عمرو فاروق الخبير بقطاع الاتصالات ورئيس المؤتمر، إن صناعة مراكز البيانات ستساهم فى تعزيز حضور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساهماته فى بناء الاقتصاد، خاصة وأن هناك مشروعات قائمة فى الوقت الحالى تقدر فيها استثماراتها المبدئية باكثر من 3 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الخاصة.

وأشار فاروق، إلى زيادة نسب الحضور والمشاركة المتوقعة من المتخصصين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن المشاركين، لافتا أن مراكز البيانات تعتمد على 11 نطاق رئيسى يتناولها المؤتمر فى جلساته وهى : Facilities ،Virtualization& Hyper Convergence ، Computing، Storage ، Network ،Hardware& Platform ، Orchestration& User Management ، Application &Cloud Governance ، Compliance & Audits ، Physical-Cyber Security ، Process& Governance.

ولفت الخبير بقطاع الاتصالات ورئيس المؤتمر، إلى أن هناك جلسات نقاشية هامة ستعقد على مدار يومى المؤتمر منها أربع جلسات تخصصية أبرزها قيادة المرأة فى مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرز المتحدثين فيها الدكتورة ماريان عازر النائبة فى البرلمان المصرى، وتتناول الجلسة الثانية تحديات الأمن السيبرانى فى مصر والعالم ويحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين، كما يحاضر فى الجلسة الثالثة الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ويناقش قانون حماية البيانات الشخصية، بينما تتناول الجلسة الرابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على المجتمع وتتحدث فيها الدكتورة مى البطران النائبة البرلمانية .

وأشار فاروق، أيضا إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر تشارك فيه 30 شركة تستعرض فيه الشركات تجارب حية وواقعية امام المشاركين فى المؤتمر.