سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 03:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير: 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة فى بناء مراكز البيانات العملاقة

السبت، 15 يونيو 2019 02:59 م
خبير: 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة فى بناء مراكز البيانات العملاقة المهندس عمرو فاروق
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لمستقبل مراكز البيانات The future of Data Centers فى الفترة من 16 الى 18 يونيو الجارى، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تولى الدولة أهمية لصناعة مراكز البيانات مع ضرورة الاهتمام بها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة المصرية.

وقال المهندس عمرو فاروق الخبير بقطاع الاتصالات ورئيس المؤتمر، إن صناعة مراكز البيانات ستساهم فى تعزيز حضور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساهماته فى بناء الاقتصاد، خاصة وأن هناك مشروعات قائمة فى الوقت الحالى تقدر فيها استثماراتها المبدئية باكثر من 3 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الخاصة.

وأشار فاروق، إلى زيادة نسب الحضور والمشاركة المتوقعة من المتخصصين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن المشاركين، لافتا أن مراكز البيانات تعتمد على 11 نطاق رئيسى يتناولها المؤتمر فى جلساته  وهى : Facilities  ،Virtualization& Hyper Convergence ، Computing، Storage ، Network ،Hardware& Platform ، Orchestration& User Management ، Application &Cloud Governance ، Compliance & Audits ، Physical-Cyber Security ، Process& Governance.

ولفت الخبير بقطاع الاتصالات ورئيس المؤتمر، إلى أن هناك جلسات نقاشية هامة ستعقد على مدار يومى المؤتمر منها أربع جلسات تخصصية أبرزها قيادة المرأة فى مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرز المتحدثين فيها الدكتورة ماريان عازر النائبة فى البرلمان المصرى، وتتناول الجلسة الثانية تحديات الأمن السيبرانى فى مصر والعالم ويحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين، كما يحاضر فى الجلسة الثالثة الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ويناقش قانون حماية البيانات الشخصية، بينما تتناول الجلسة الرابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على المجتمع وتتحدث فيها الدكتورة مى البطران النائبة البرلمانية .

وأشار فاروق، أيضا إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر تشارك فيه 30 شركة تستعرض فيه الشركات تجارب حية وواقعية امام المشاركين فى المؤتمر.


مراكز البيانات

مستقبل مراكز اليانات

وزارة الاتصالات

صناعة البيانات

اخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جوجل تستثمر 600 مليون دولار لتوسيع أحد مراكز البيانات التابع لها

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:22 م

عددها 12 وتعمل بطاقة نظيفة .. كل ما تحتاج معرفته عن مراكز بيانات فيس بوك

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:30 م

رئيس الشركة المصرية للاتصالات: نعتزم إنشاء شركة عقارية وبناء مراكز بيانات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:11 م

مايكروسوفت تتفوق على أمازون بفتح أول مركز بيانات cloud فى أفريقيا

السبت، 09 مارس 2019 09:00 ص

وزير الاتصالات: مصر ستصبح مجمعًا لمراكز البيانات فى المنطقة.. ووقعنا اتفاقيات مع شركات عالمية.. ونبحث نقل تجارب 5G للبلاد.. وتنسيق كامل مع "الأيكان" بأسماء النطاقات باللغة العربية

الإثنين، 04 مارس 2019 10:00 ص

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات: نجحنا فى كسب ثقة أكثر من 3 ملايين عميل فى عامنا الأول.. نستثمر 14 مليار جنيه فى البنية التحتية.. نتفاوض لإنشاء مركز بيانات ضخم.. ونسعى لتحويل مصر إلى ممر رقمى

الخميس، 25 أكتوبر 2018 09:00 ص

رئيس "ايتيدا": مناقشات لإقامة مراكز بيانات عملاقة بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة