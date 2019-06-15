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جداول امتحانات الدور الثانى للمعاهد الأزهرية "أبناؤنا فى الخارج" لعام 2019/2018

السبت، 15 يونيو 2019 06:23 م
جداول امتحانات الدور الثانى للمعاهد الأزهرية "أبناؤنا فى الخارج" لعام 2019/2018 "أبناؤنا في الخارج"
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد امتحان الدور الثانى لـ "أبناؤنا فى الخارج" للعام الدراسى 2018/2019م.

وتضمن جدول الامتحانات كل من: الصف الثانى من المرحلة الابتدائية، والذى سيبدأ فى الفترة من 6/7/2019 إلى 9/7/2019.

الصف الثالث من المرحلة الابتدائية، والذى سيبدأ فى الفترة من 6/7/2019 إلى 9/7/2019.

الصفين (الرابع والخامس) من المرحلة الابتدائية واللذان سيبدأن فى الفترة من 6/7/2019 إلى 11/7/2019.

الشهادة الابتدائية فى الفترة من 6/7/2019 إلى 11/7/2019.

الصف الأول الإعدادى فى الفترة من 6/7/2019 إلى 13/7/2019.

الصف الثانى الإعدادى فى الفترة من 6/7/2019 إلى 13/7/2019.

الشهادة الإعدادية فى الفترة من 6/7/2019 إلى 13/7/2019.

الصف الأول الثانوى بقسميه (الأدبي) و(العلمي) فى الفترة من 6/7/2019 إلى 16/7/2019.

الصف الثانى الثانوى بقسميه (الأدبي) و(العلمي) فى الفترة من 6/7/2019 إلى 16/7/2019.

 

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