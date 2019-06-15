جامعة كورية تواجه العزوف عن الارتباط والعنف الجنسى ببرنامج تأهيلى لطلابها

كتبت: فاطمة شوقى

تراجع فى معدلات الزواج، وزيادة فى العنف الجنسى وغيرها من المشكلات الاجتماعية كانت دافعاً لأن تعيد جامعة سيجونج الكورية الجنوبية التفكير فى حلول مبتكرة لتلك الآفات، ومن بين تلك الحلول الاهتمام بتدريس العلاقات العاطفية لطلابها.



طالبة كورية

وتخصص الجامعة 3 دقائق يومياً لتدريس العلاقات العاطفية والجنسية، دون ضغط على طلابها بالمزيد من الدروس فى هذا الشأن لأن كثيراً من الشباب لا يفضل الدخول فى علاقات عاطفية بإملاء من الآخرين.

ووفق بيانات للمعهد الكورى للصحة والشئون الاجتماعية، فإن العاطفة تحتاج إلى أن تدرس للشباب، حيث أن عدد الزيجات فى كوريا الجنوبية تراجع بشكل ملحوظ خلال الـ46 عاماً الماضية.. ففى دراسة للمعهد أجريت على أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و44 عاماً، تراجع معدل الزواج 26% ، فيما كشف 32% فقط من النساء أن لديهن شريك.

ويجد الشباب الكوريون صعوبة فى العثور على نصفهم الآخر بشكل ناجح، ربما بسبب ارتفاع نسبة البطالة فى كوريا الجنوبية الذى يبلغ 3.8%، وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، هذا الرقم ما يقرب من ثلاثة أضعاف، ووفقًا لمسح أجرته شركة الموارد البشرية JobKorea، لم يجد سوى طالب واحد من بين كل 10 طلاب يتخرجون ويعثرون على عمل.



الصحة الجنسية تقلق الكوريين

ونقلت صحيفة "باييس"، تصريحات منسوبة لعدد من الشباب الكورى من بينهم ها هيهيون البالغة من العمر 22 عاماً، والتى قالت إن وضعها المهنى له علاقة كبيرة بحقيقة أنها عازبة: "عندما أكون فى الكلية، من الأسهل بكثير مقابلة أشخاص جدد، لكن عندما أعملا، فلا أجد أشخاص من الممكن الارتباط بهم، الآن يجب أن أركز على فعل الأشياء بشكل جيد، راتبى الآن منخفض للغاية، لكن إذا عملت بتفان وجهد فمن الممكن أن أبدأ فى الإدخار فى غضون عام أو عامين ".

ولا تعد البطالة وحدها سبباً رئيسياً للعزوف عن الارتباط، ولم تكن وحدها دافعاً للنظام التعليمى الجديد لجامعة سيجونج، فمن بين الأسباب الأخرى يأتى العنف الجنسى، فبحسب بيانات الوكالة الوطنية للشرطة الكورية، فإن الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسى كانت نحو 9 آلاف شكوى فى عام 2016، وارتفعت إلى ما يقرب من 20 ألف نهاية عام 2018.



طلاب كوريا الجنوبية

وقالت الفتاة الكورية هيهيون "فتاة قتلت مؤخرًا على يد رجل فى محطة جانج نام ، بالقرب من المكان الذى أعمل فيه، وأذهب إلى هناك يوميًا وأعتقد دائمًا أنه كان من الممكن أن أكون أنا، لهذا السبب لم أقابل مطلقًا شخصًا قابلته عبر الإنترنت، ولن أخرج إلا مع صبى كنت أعرفه من قبل".