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تعرف على الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة وعقوبة كل منهم فى القانون

السبت، 15 يونيو 2019 11:25 ص
تعرف على الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة وعقوبة كل منهم فى القانون دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

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تقسم الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهى "الجناية والجنحة والمخالفة".

وتكييف الدعوى على أنها جناية أو جنحة أو مخالفة أمر حدده القانون ، وتحديدا قانون العقوبات.

الجناية: هى أشد وأقسى أنواع الجرائم  ولذلك تصل عقوبتها إلى الإعدام ، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة، وتوجد بعض الجنايات تعاقب بالإعدام، ويكون الطعن على الحكام أمام محكمة النقض.

الجنحة: يعرفها القانون بأنها عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات ، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

المخالفة: تعتبر أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها ، فالغالب منها يكون محالفة لأوامر المشرع ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة ، وأداء وظيفتها فى انتظام ، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهى : الغرامة أو الحجز.

 

 

 


قانون العقوبات

الفرق بين الجنحة والجناية

تعريف المخالفة

أنواع الجرائم

انواع القضايا

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