تشكيل لجنة من طب البيطري الدقهلية للتحقق من ظهور ذئب بالمنصورة

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير الطب البيطري بالدقهلية عن تشكيل لجان لمكافحة الكلاب الضالة بصورة يومية بعد الساعة 12 ليلا.

جاء ذلك على خلفية انتشار شائعة بوجود ذئب ما بين منطقة الجلاء والسلخانة وعزبة الشحاتين بالمنصورة، ووجود حالات عقر لمواطنين من سكان المكان.

وصرح مدير الطب البيطري بأنه قد تم تكليف لجنة من المديرية للتحقق من الشائعة في تلك المناطق بالإضافة إلى لجنة أخرى للقيام بعمل مسح شامل للمنصورة وما بجوارها.

وأشار إلى نصب أفخاخ خاصة بواسطة المادة السامة الاستركنين، وذلك حسب طبيعة المكان الذي تتم فيه الحملة بالتنسيق مع مجلس المدينة والشرطة؛ لتحديد الأفراد المكلفين بالاشتراك فى الحملة، وعمل محضر انضمامى من الطب البيطري والبيئة والشرطة.