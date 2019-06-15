تجديد حبس شاب خطف طفل بسبب خلافات مالية مع والده بالواحات 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لإتهامه بخطف طفل واحتجازه بمنطقة الواحات، بسبب خلافات مالية مع والد الطفل الضحية.

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وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم تشارك مع والد الطفل الضحية فى قطعة أرض بالواحات، وحدثت بينهما خلافات على مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه.

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واعترف المتهم بأنه قرر خطف الطفل لمساومة والده على رد المبلغ، وإنهاء خلافاتهما، وبالفعل نفذ خطته وتمكن من خطف الطفل الضحية من أمام منزله، قبل أن يتمكن الأهالى من القبض عليه وتسليمه للأمن.