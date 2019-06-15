بعد الحكم المخفف على المعتديات.. والد مريم مصطفى: لا يوجد عدالة فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن والد مريم مصطفى الطالبة التى تعرضت لاعتداء لفظى وجسدى على يد 6 مراهقات بريطانيا، دخلت فى غيبوبة على إثره ثم وافها المنية، قوله بعد صدور الحكم "لا يوجد عدالة فى هذا البلد"، منتقدا حكم المحكمة المخفف.

وحكم على عضوتين فى "عصابة" من الفتيات كانت هاجمت مريم فى محطة للحافلات بسبب "خلاف حول فتى" في فبراير الماضي من العام الماضى، وحكم على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة 8أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عاما، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية.

ويشار إلى أنه تم تحويل الطالبة الثالثة البالغة من العمر 16 عاما ولا يمكن ذكر اسمها، إلى محكمة الأحداث لإصدار حكم بحقها، كما يصدر حكما بحق 3 فتيات أخريات فى 19 يونيو الجارى.

وقالت أسرة الطالبة مصرية التى تعرضت للكمات واعتداء لفظى وجسدى، إنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان فى المملكة المتحدة، لأن اثنين من مهاجميها خرجوا بحرية.

وتوفيت مريم متأثرة بسكتة دماغية بعد شهر من الحادث، لكن أطباء التشريح لم يتمكنوا من "الربط القانونى" بين الهجوم الذي تعرضت له وموتها، حسبما أفيد في محكمة نوتنجهام، لهذا لم يتمكن القضاة من توجيه تهم بالقتل العمد.