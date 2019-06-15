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السفارة الأوكرانية لدى واشنطن: أمريكا وكييف تناقشان التعاون الأمنى بينهما

السبت، 15 يونيو 2019 05:16 م
السفارة الأوكرانية لدى واشنطن: أمريكا وكييف تناقشان التعاون الأمنى بينهما مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كييف أ ش أ

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أعلنت السفارة الأوكرانية لدى واشنطن، اليوم السبت، عن مناقشة احتمالية التعاون الأمنى بين أوكرانيا والولايات المتحدة وقضية زيادة الضغط على روسيا، بشأن احتجاز السفن الأوكرانية والبحارة الـ24 فى مضيق كيرتش فى نوفمبر الماضي.

وقالت السفارة -فى بيان لها بثته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إنه تم مناقشة الوضع الحالى والتنمية الإضافية للتعاون الأمنى المحتمل بين كييف وواشنطن بالإضافة للموقف فى منطقة اَزوف والبحر الأسود عقب اجتماع أجرى مع لورا كوبر، نائبة وزير الدفاع الأمريكى لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا .

وأضاف البيان أن ثمة أهمية بشأن زيادة الضغط على روسيا لإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الذين احتُجزوا فى نوفمبر الماضي.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ستوفر الدعم الضرورى الذى سيمنح أوكرانيا الفرصة لحماية نفسها من التهديدات الخارجية فى البحر والجو.

 


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