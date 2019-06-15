السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الساحل، معلومات تفيد بقيام فايز.ن 43 سنه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 1.500 كيلو ونصف من مخدر الحشيش "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.