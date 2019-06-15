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الاتحاد الأفريقى والناتو يبحثان الجوانب القانونية للتعاون بين الجانبين

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 م
الاتحاد الأفريقى والناتو يبحثان الجوانب القانونية للتعاون بين الجانبين الاتحاد الافريقى
أ ش أ

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بحثت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، في أديس أبابا مع ستيفن هيل المستشار القانونى لحلف الناتو ومساعده ديفيد لوماتيير، والسفير مورتن فون هانو اسلاند ممثل النرويج لدى الاتحاد الأفريقي، الجوانب القانونية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد والحلف فى موضوعات السلم والأمن.

 

كما بحث الجانبان كيفية تفعيل مكتب اتصال الحلف لدى الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون مع الاتحاد خاصة فى مجال بناء القدرات فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام التابعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي.

 


الاتحاد الافريقى

الناتو

حفظ السلام

افريقيا

اديس ابابا

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