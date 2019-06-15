استطلاع: "المحافظين" بالمركز الرابع حال إجراء انتخابات مبكرة.. صحيفة: مهين

قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية أن استطلاع جديد زاد من إحراج حزب "المحافظين"، حيث كشف أنه فى حال تم إجراء انتخابات فى "وستمنستر"، أو البرلمان البريطانى، فسيحتل المرتبة الرابعة بعد حزب "بريكست"، الذى يرأسه، نايجل فاراج، وهو ما وصفته الصحيفة بالـ"مهين".

ويرجح الاستطلاع أن العديد من أعضاء حزب المحافظين عرضة لخطر فقدان مقاعدهم حال إجراء انتخابات مبكرة، فى الوقت الذى تستمر فيه المنافسة على قيادة الحزب، مع بقاء ستة مرشحين فى السباق ليحلوا محل تيريزا ماى فى داونينج ستريت.

ويظهر الاستطلاع الذى أجراه YouGov أيضًا حزب العمال خلف الديمقراطيين الليبراليين، مع استمرار الحزب الموالى للاتحاد الأوروبى الحصول على دعم فى أعقاب مجموعة النتائج الناجحة فى الانتخابات الأوروبية.

وفقًا للبحث الذى أجرته YouGov، فإن حزب "بريكست" يتقدم على الأحزاب السياسية المستقرة فى وستمنستر بنسبة 26%، بينما يتمتع الديمقراطيون الليبراليون بنسبة 22% من حصة التصويت.

ويتخلف حزب العمال، الذى يدعو إلى إجراء انتخابات عامة، فى المركز الثالث، حيث يحتل المحافظون مركزًا رابعًا مهينًا للمرة الثانية، حيث اختار 17% فقط من الناخبين الحزب.