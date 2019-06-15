إحالة 15 موظف بالوحدات المحلية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بالقليوبية بقيادة غريب أحمد علي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، حملة لمتابعة أعمال الوحدات المحلية بدائرة المركز، حيث تم المرور علي الوحدة المحلية بالمرج لمتابعة سير العمل بها، وتم الإطلاع على دفتر الحضور والانصراف بالوحدة وتبين غياب 15 موظف بالوحدة عن العمل.

ومن ناحيته أكد غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، أنه تم عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ،وجاري عرض مذكرة عرض علي الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،بشأن النتائج .

وأوضح "غريب"،أنه تم شن حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة،وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال طريق،وتنفيذ 50 إزالة فورية،وتحرير 25 محضر بائع متجول،و4 نظافة عامة،و12 وصلات كهرباء،و15 إعلانات،و10 قمامة ومخلفات،وإزالة 3 أكشاك مخالفة.