أوغندا تسعى لتطوير نظامها للرعاية الصحية بالتعاون مع الصين

كمبالا /أ ش أ/

أعربت وزيرة الصحة الأوغندية سارة أوبندى عن رغبة بلادها فى الاستفادة من خبرات الصين فيما يتعلق بدمج الطب التقليدي، أو ما يعرف بالطب البديل، ضمن النظام الوطنى للرعاية الصحية، وقالت أوبندى إن الصين حققت تقدما ملحوظًا فى مجالات الطب التقليدى والتكنولوجيا الطبية الحيوية الحديثة "ونحن فى حاجة للتعاون مع الحكومة الصينية الآن بعد أن صادق البرلمان على مشروع قانون الطب التقليدى والتكميلي" فى أوغندا.

وأضافت أن الصينيين متقدمون فى هذا المجال "ونحن بحاجة إلى التعاون معهم فى الوقت الراهن لمعرفة كيفية دمج الطب التقليدى والتكميلى بوضوح فى نظام الرعاية الصحية العامة الخاص بنا".

وأشارت الوزيرة الأوغندية إلى تمتع بلادها بكل أنواع النباتات التى تعتقد أنها من الممكن أن تساهم فى الترويج للطب التقليدي، مشيرة إلى أن حكومة الصين وجامعاتها تقوم بتدريب المتخصصين فى هذا المجال حتى التخرج والحصول على درجة الماجستير وغيرها من الدرجات العلمية.

يذكر أن المشرعين الأوغنديين وافقوا، فى وقت سابق، على مشروع قانون الأدوية التقليدية والتكميلية، الذى يهدف إلى تنظيم ودمج الطب التقليدى فى النظام الوطنى للرعاية الصحية.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم ممارسة الطب الأصلى والتكميلى ضمن الجهود التى تبذل فى سبيل الحد من استيراد الأدوية التقليدية والحصول على تغطية شاملة للرعاية الصحية.

ويسعى القانون كذلك إلى حماية وحفظ النباتات الطبية والإكثار من زراعتها، بالإضافة إلى المساهمة فى التخفيف من حدة الفقر عبر توفير فرص للعمل من أجل تعزيز دخل الأسر الأوغندية.