أعلى نسبة "للكربون" فى التاريخ.. تحذير من آثار الاحتباس الحرارى على إفريقيا

كتبت رباب فتحى

حذر العلماء من أن الاحتباس الحرارى العالمى ربما يتسبب فى نوبات جفاف شديدة بالإضافة إلى زيادة فيضانات إفريقيا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويقول بحث جديد إن القارة ستشهد العديد من نوبات هطول الأمطار الغزيرة خلال الثمانين عاماً القادمة، والتى من شأنها أن تؤدى إلى الفيضانات المدمرة والعواصف وتعطيل الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتخلل هذه الأحداث المزيد من حالات الجفاف المعطلة خلال موسم النمو وقد تؤدى أيضًا إلى تلف إنتاج المحاصيل والأغذية.

وقالت إليزابيث كيندون من مركز هادلى بمكتب الأرصاد الجوية فى إكستر:"لقد وجدنا أن طرفى أقصى درجات الحرارة فى إفريقيا سيصبحان أكثر حدة". "سيصبح الطرف الرطب أكثر سوءًا، ولكن أيضًا ستظهر نوبات الجفاف خلال موسم النمو وستزداد حدة".

وأوضحت الصحيفة أن أحد أسباب هذه المضاعفة المزدوجة هى حرق الوقود الأحفورى، مما يؤدى إلى زيادة مستويات ثانى أكسيد الكربون في الجو وزيادة تسخينه. وصلت مستويات ثانى أكسيد الكربون فى الشهر الماضى إلى 415 جزءًا فى المليون، وهو أعلى مستوى منذ ظهور الإنسان لأول مرة على الأرض - ويحذر العلماء من أنه من المرجح أن يستمر هذا المنحنى الصعودى لعدة عقود. سيتم رفع درجات الحرارة العالمية بشكل خطير نتيجة لذلك.

دراسة الأرصاد الجوية الجديدة - التى أجراها العلماء فى مكتب الأرصاد الجوية بالتعاون مع الباحثين فى معهد علوم المناخ والغلاف الجوى بجامعة ليدز - تقدم تقريراً عن التأثير المحتمل لارتفاع درجات الحرارة على أفريقيا، وتشير إلى أن المناطق الغربية والوسطى ستعانى من أسوأ آثار اضطرابات الطقس. من المتوقع أن تشهد بلدان كثيرة فى هذه المناطق - بما في ذلك النيجر ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية - نمواً كبيراً فى عدد السكان خلال تلك الفترة وستكون معرضة بشكل خاص للفيضانات الشديدة.