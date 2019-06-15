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أعراض التهاب المعدة وطرق الوقاية منها

السبت، 15 يونيو 2019 01:00 ص
أعراض التهاب المعدة وطرق الوقاية منها التهاب المعدة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر التهاب المعدة من أبرز المشاكل التى نتعرض لها ويسبب ألم شديد فى البطن وعدم القدرة على تناول الطعام، قد يكون التهاب المعدة نتيجة تناول بعض الأطعمة غير الصحية أو نتيجة الاصابة ببعض الأمراض وأبرزها جرثومة المعدة.

وحسب ما ذكره موقع  medicalnewstoday فإن هناك أعراض وعلامات تدل على إصابتك بالتهاب شديد فى المعدة وهى:

أعراض التهاب المعدة

 

التهاب المعدة

التهاب المعدة


 

 

1: الشعور بألم شديد ومغص.

 

2:الغثيان والقىء المستر مع وجود دم فى القئ.

3: دقات القلب السريعة.

4:التعرق المفرط.

5: ضيق فى التنفس.

6:الدوخة والإغماء المستمر.

7: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد .

8: عدم القدرة على بذل أى مجهود .

9: فقدان فى الشهية وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

10:ارتفاع فى درجة الحرارة.

11: ظهور دم فى البراز.

12: اضطرابات فى الجهاز الهضمى مثل الاسهال والإمساك.

عند ظهور أى من الاعراض يجب الذهاب للطبيب فورا لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب لها، وهناك بعض النصائح التى تحد من خطر الاصابة بالتهابات المعدة وهى

نصائح للوقاية من التهابات المعدة

 

التهابات

التهابات
 

 

 

1:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وتجنب تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت.

 

2: الحد من تناول الأطعمة الحارة والتوابل، حيث انها تزيد من خطر الاصابة بالتهابات المعدة.

3: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية والغازية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

4:تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة حتى لا تتعرض للالتهاب والتخمة.

 

 

 


التهاب المعدة

اعراض التهاب المعدة

نصائح للوقاية من التهاب المعدة

التهابات

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