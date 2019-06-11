دراسة: بلع اللبان يسبب عسر الهضم وإجهاد المعدة

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن العلكة "اللبان" تتكون من المطاط الذى تصنع منه كرات السلة، وأن بلعه يسبب ألما وعسر هضم وإجهادا للمعدة.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه عندما نأكل شيئاً سواء كانت الأطعمة العادية أو العلكة سوف تمر عن طريق ثلاث مراحل رئيسية فى أجسامنا.

المضغ مع إفراز العصارات الهضمية.

إفراز الإنزيمات والمحفزات البيولوجية التى تسرع التفاعلات الكيميائية والتي توجد فى اللعاب، وعصارة المعدة والأمعاء.

عملية الهضم.

كيف يعمل الجسم لمضغ العلكة؟

وأوضح الباحثون أن الجسم لا يحتوى على إنزيم يهضم "البوليمرات" و"المطاط"، وعلى الرغم من أن حمض المعدة قوي إلا أنه لا يمكنه حل البوليمرات والمطاط فى العلكة بسهولة.

وأضاف الباحثون أن بلع العلكة أمر غير مستحب خاصة للأطفال، لأنه يجهد المعدة ويؤثر على الحركة الطبيعية للجهاز الهضمى.