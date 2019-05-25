أعراض جرثومة المعدة.. ألم شديد فى البطن وبقع دم فى القىء

كتبت هند عادل

جرثومة المعدة هى بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر فى الجدار المبطن للمعدة، وهى سبب فى العديد من الأمراض التى تؤررق المعدة مثل القرحة، حيث إن وجود الجرثومة أحد مسببات القرحة وليس العكس، تنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو مشاركة الأوانى مع المصاب، وفقا لما أكده موقع "mayoclinic".

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة، أو المياه والأوانى غير النظيفة، أو الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأوانى معه.



جرثومة المعدة



أعراض الإصابة بجرثومة المعدة غثيان أو قيء

الانتفاخ

التجشؤ

ألم في البطن

حرقة في المعدة

فقدان الشهية

أعراض خطيرة يجب التوجه للطبيب عند ظهورها ألم شديد في البطن ومستمر.

ظهور الدم في القيء.

تلون البراز باللون الأسود، أو ظهور الدم فيه.

فقدان الوزن غير المبرر.

المضاعفات: التهاب بطانة المعدة.

قرحة المعدة.

النزيف الداخلي.

سرطان المعدة.

كيف يتم تشخيص جرثومة المعده والتأكد من وجودها اختبار التنفس بعد تناول مادة اليوريا، وذلك عن طريق النفخ فى البالون، أو اجراء التحاليل المخبرية فحص البراز، أو عن طريق عمل منظار وأخذ عينة من جدار المعدة، ولاتفيد تحاليل الدم في عملية العلاج أو تشخيص المرض.

طرق علاج جرثومة المعدة

يلجأ الأطباء المتخصصون فى علاج حالات المعاناة من جرثومة المعدة على وصف نوعين مختلفين من المضادات الحيوية، وذلك لتجنب مشكلة احتمالية مقاومة الجرثومة لأحد المضادات المكررة للمريض.

كما يتم إعطاء المريض دواء من مثبطات مضخة البروتون لمنع المعده من إفراز إحماضها وشعور المريض بالحرقة والحموضة.

أيضا يعتمد الأطباء على مثبطات إفراز الحمض لتغليف منطقة القرحة بداخل المعدة ومنع الأحماض من الوصول إليها لمنع الشعور بالألم. طرق الوقاية من الاصابة بجرثومة المعدة