سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أعراض جرثومة المعدة.. ألم شديد فى البطن وبقع دم فى القىء

السبت، 25 مايو 2019 07:00 ص
أعراض جرثومة المعدة.. ألم شديد فى البطن وبقع دم فى القىء جرثومة المعدة - صورة أرشيفية
كتبت هند عادل
إضافة تعليق
جرثومة المعدة هى بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر فى الجدار المبطن للمعدة، وهى سبب فى العديد من الأمراض التى تؤررق المعدة مثل  القرحة، حيث إن وجود الجرثومة أحد مسببات القرحة وليس العكس، تنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو مشاركة الأوانى مع المصاب، وفقا لما أكده موقع "mayoclinic".

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة، أو المياه والأوانى غير النظيفة، أو الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأوانى معه.
 
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة 

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

  • غثيان أو قيء
  • الانتفاخ
  • التجشؤ
  • ألم في البطن
  • حرقة في المعدة
  • فقدان الشهية 

أعراض خطيرة يجب التوجه للطبيب عند ظهورها 

  • ألم شديد في البطن ومستمر.
  • ظهور الدم في القيء.
  • تلون البراز باللون الأسود، أو ظهور الدم فيه.
  • فقدان الوزن غير المبرر.

المضاعفات:

  • التهاب بطانة المعدة.
  • قرحة المعدة.
  • النزيف الداخلي.
  • سرطان المعدة.

كيف يتم تشخيص جرثومة المعده والتأكد من وجودها 

اختبار التنفس بعد تناول مادة اليوريا، وذلك عن طريق النفخ فى البالون، أو اجراء التحاليل المخبرية فحص البراز، أو عن طريق  عمل منظار وأخذ عينة من جدار المعدة، ولاتفيد تحاليل الدم في عملية العلاج أو تشخيص المرض.

طرق علاج جرثومة المعدة

يلجأ الأطباء المتخصصون فى علاج حالات المعاناة من جرثومة المعدة على وصف نوعين مختلفين من المضادات الحيوية، وذلك لتجنب مشكلة احتمالية مقاومة الجرثومة لأحد المضادات المكررة للمريض.
 
كما يتم إعطاء المريض دواء من مثبطات مضخة البروتون لمنع المعده من إفراز إحماضها وشعور المريض بالحرقة والحموضة.
أيضا يعتمد الأطباء على مثبطات إفراز الحمض لتغليف منطقة القرحة بداخل المعدة ومنع الأحماض من الوصول إليها لمنع الشعور بالألم.

طرق الوقاية من الاصابة بجرثومة المعدة

  • غسل اليدين بعد استخدام الحمام، وقبل إعداد وتناول الطعام.
  • شرب المياه النظيفة المعقمة.
  • الحرص على غسل الخضراوات والفواكه جيدًا.
  • تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

علاج جرثومة المعدة بالمشروبات الطبيعية .. شمر وكراوية وينسون

عشان رمضان يعدى على خير..إزاى تحمى نفسك من جرثومة المعدة

صحتك فى وصفة.. عصير الكرنب وزيت الزيتون لعلاج جرثومة المعدة

أسباب جرثومة المعدة ونصائح للوقاية.. أهمها النظافة ثم النظافة

جرثومة المعده

اسباب جرثومة المعده

اعراض جرثومة المعده

المعده

علاج جرثومة المعده


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة