9 علامات تخبرك أن جسمك يعانى من الإجهاد الشديد

سها مجدى

طبيعى جدا أنه فى أوقات كثيرة نتعرض لإجهاد زائد، ومن الممكن أن تأثر ذلك على جسمك وأفكارك وسلوكك بشكل سلبى، وسوف نتعرف معا على بعض علامات الإجهاد التى تظهر على الجسم وكيفية تفاديها بطرق طبيعية، وذلك نقلا عن موقع " Live wall ".

صداع كلى ونصفى

التوتر المستمر بسبب الإجهاد ممكن أن يتحول لصداع كلى أو نصفى، وتشعر دائما بألم مستمر بالرأس من الجنبين أو الرقبة، وأيضا بضغط كبير حول منطقة الرأس والرقبة وعضلات الكتف.

ألم الصدر





الشعور بآلام حوالين منطقة الصدر تعتبر من أعراض التوتر والإجهاد الزيادة وفى العادة آلام الصدر الناتجة عن الإجهاد والتوتر تكون حادة.

تساقط الشعر

تساقط الشعر واحدة من علامات التوتر والإجهاد الشديد، ومن الممكن أن يؤدى إلى تساقط الشعر بشكل كبير، وتعتبر حالة مؤقتة ولكن مع الإجهاد المستمر يسبب حالة تكرار تساقط الشعر.

فقدان الرغبة الجنسية





واحدة من أعراض الإجهاد الشديد لأنها تحتاج إلى استقرار هرمونى وحالة صحية جيدة، والإجهاد يأثر بشكل سلبى على الهرمونات والمزاج، فمن الطبيعى أن يؤدى ذلك على الرغبة الجنسية.

مشاكل التركيز





القلق الزيادة والإجهاد المفرط يؤدى لتعطيل الفص الجبهى وهذه المنطقة فى المخ هى المسئولة عن الانتباه والتركيز.

مشاكل المعدة

تشنجات المعدة وآلامها والإحساس بعدم الراحة غالبا تكون من علامات القلق والإجهاد الشديد، ومن الطبيعى أن يؤثر بشكل واضح على منطقة البطن وعضلاتها، مما يؤدى إلى الشعور بالألم.

تقلب وتغير الوزن





التوتر مرتبط ارتباط مباشر بتقلبات الوزن والإجهاد المستمر يسبب زيادة فى الوزن، فهرمون الإجهاد "الكرتيزول" يسبب زيادة الرغبة فى أكل السكريات والأكلات الدهنية والدسمة.

خفقان القلب





يعتبر واحدا من علامات الإجهاد الشديدة فالزيادة المفرطة فى شرب الكافيين وأيضا التدخين يسبب الشعور بذلك.

آلام العضلات





آلام العضلات تعتبر من الأعراض المعروفة والمرتبطة بالتوتر والإجهاد وغالبا تكون هذه الآلام سطحية وتختفى بمجرد قلة التوتر.

الإجهاد يعتبر حالة معقدة جدا وينطبق ذلك على الأعراض الناتجة عنه ولكن فى النهاية الأعراض المفاجئة سواء كانت نفسية أو جسدية غالبا تكون مرتبطة بالإجهاد الشديد، وفى هذه الحالة يجب عليك معالجته بأسرع وقت.