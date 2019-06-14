سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

9 علامات تخبرك أن جسمك يعانى من الإجهاد الشديد

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:00 م
9 علامات تخبرك أن جسمك يعانى من الإجهاد الشديد تعرف على علامات الاجهاد الشديد أرشيفية
سها مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طبيعى جدا أنه فى أوقات كثيرة نتعرض لإجهاد زائد، ومن الممكن أن تأثر ذلك على جسمك وأفكارك وسلوكك بشكل سلبى، وسوف نتعرف معا على بعض علامات الإجهاد التى تظهر على الجسم وكيفية تفاديها بطرق طبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Live wall".

صداع كلى ونصفى

4574585

التوتر المستمر بسبب الإجهاد ممكن أن يتحول لصداع كلى أو نصفى، وتشعر دائما بألم مستمر بالرأس من الجنبين أو الرقبة، وأيضا بضغط كبير حول منطقة الرأس والرقبة وعضلات الكتف.

ألم الصدر

1457496466
 

الشعور بآلام حوالين منطقة الصدر تعتبر من أعراض التوتر والإجهاد الزيادة وفى العادة آلام الصدر الناتجة عن الإجهاد والتوتر تكون حادة.

تساقط الشعر

25466353

 

تساقط الشعر واحدة من علامات التوتر والإجهاد الشديد، ومن الممكن أن يؤدى إلى تساقط الشعر بشكل كبير، وتعتبر حالة مؤقتة ولكن مع الإجهاد المستمر يسبب حالة تكرار تساقط الشعر.

فقدان الرغبة الجنسية

1454114865
 

واحدة من أعراض الإجهاد الشديد لأنها تحتاج إلى استقرار هرمونى وحالة صحية جيدة، والإجهاد يأثر بشكل سلبى على الهرمونات والمزاج، فمن الطبيعى أن يؤدى ذلك على الرغبة الجنسية.

مشاكل التركيز

595659647
 

القلق الزيادة والإجهاد المفرط يؤدى لتعطيل الفص الجبهى وهذه المنطقة فى المخ هى المسئولة عن الانتباه والتركيز.

مشاكل المعدة

1685614

 

تشنجات المعدة وآلامها والإحساس بعدم الراحة غالبا تكون من علامات القلق والإجهاد الشديد، ومن الطبيعى أن يؤثر بشكل واضح على منطقة البطن وعضلاتها، مما يؤدى إلى الشعور بالألم.

تقلب وتغير الوزن

16574614
 

التوتر مرتبط ارتباط مباشر بتقلبات الوزن والإجهاد المستمر يسبب زيادة فى الوزن، فهرمون الإجهاد "الكرتيزول" يسبب زيادة الرغبة فى أكل السكريات والأكلات الدهنية والدسمة.

 

خفقان القلب

157845
 

يعتبر واحدا من علامات الإجهاد الشديدة فالزيادة المفرطة فى شرب الكافيين وأيضا التدخين يسبب الشعور بذلك.

آلام العضلات

1544151486
 

آلام العضلات تعتبر من الأعراض المعروفة والمرتبطة بالتوتر والإجهاد وغالبا تكون هذه الآلام سطحية وتختفى بمجرد قلة التوتر.

الإجهاد يعتبر حالة معقدة جدا وينطبق ذلك على الأعراض الناتجة عنه ولكن فى النهاية الأعراض المفاجئة سواء كانت نفسية أو جسدية غالبا تكون مرتبطة بالإجهاد الشديد، وفى هذه الحالة يجب عليك معالجته بأسرع وقت.


الاجهاد

أعراض الاجهاد

أسباب الاجهاد

التوتر والقلق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة