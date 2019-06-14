13 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة بانتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد غدا

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تجرى غدا السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، ليتنافس على عضوية مجلس الإدارة 14 مرشحًا وانسحب من بينهم تاجر واحد ليصبح العدد النهائى 13 مرشحا.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أسماء المرشحين جاءت كالتالى: أحمد دياب إبراهيم، أحمد عبدالرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبدالخالق عرابى عبدالله، عربى كامل يمانى، عزت انور الشاذلى، عيد محمد حمود، محمد رفاعى بيومى، محمد عبدالله وهبة، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت، بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوى.

وأضاف صلاح، أن المحافظة تضم 3075 تاجرا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزى الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المحافظة تضم لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخبا، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخبا، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة، وستبدأ الانتخابات من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة يوم واحد بعدها تغلق اللجان ويتم إجراء الفرز وإعلان النتائج.