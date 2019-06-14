سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

13 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة بانتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد غدا

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:32 ص
13 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة بانتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد غدا المهندس صلاح السيد وكيل التموين بالوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى غدا السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، ليتنافس على عضوية مجلس الإدارة 14 مرشحًا وانسحب من بينهم تاجر واحد ليصبح العدد النهائى 13 مرشحا.

 

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أسماء المرشحين جاءت كالتالى: أحمد دياب إبراهيم، أحمد عبدالرحيم مخيمر، أحمد محمد أحمد دويدار، حسين أحمد إبراهيم، عبدالخالق عرابى عبدالله، عربى كامل يمانى، عزت انور الشاذلى، عيد محمد حمود، محمد رفاعى بيومى، محمد عبدالله وهبة، محمود زين عبدالحافظ، ماجد محمد حسن، بخيت عيد بخيت، بينما تنازل المرشح حسين أحمد حسين شنداوى.

 

وأضاف صلاح، أن المحافظة تضم 3075 تاجرا وأصحاب السجلات التجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بكشوف ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزى الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المحافظة تضم لجنتين الأولى بمقر الغرفة التجارية بالخارجة ومقيد بها 1989 ناخبا، والثانية بمقر إدارة التموين القديم بمدينة الداخلة ومقيد بها 1086 ناخبا، وستجرى تحت إشراف موظفين من وزارة التجارة والصناعة، وستبدأ الانتخابات من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة يوم واحد بعدها تغلق اللجان ويتم إجراء الفرز وإعلان النتائج.

 

 


الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

الغرفه التجاريه بالوادي الجديد

انتخابات الغرفة التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة