الرئيسية اقتصاد وبورصة هيئة جمارك كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطاً إيرانياً فى مايو الجمعة، 14 يونيو 2019 05:23 م ناقلة نفط - ارشيفية سول – رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران فى مايو، فى حين كانت استوردت 758903 أطنان فى الشهر نفسه من العام الماضي. وأشارت البيانات ، أيضا إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط فى العالم استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضى مقارنة مع 12.7 مليون طن قبل عام. كوريا الجنوبية جمارك كوريا الجنوبية نفط ايران ايران نفط مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وكالة: تصادم لناقلة نفط كويتية مع سفينة سنغافورية بميناء فى بنجلادش الجمعة، 14 يونيو 2019 04:43 م جازبروم نفط الروسية تحث أوبك على زيادة حصص إنتاج الخام الجمعة، 14 يونيو 2019 03:36 م اليابان تسعى لجمع معلومات حول الهجوم على ناقلتى نفط أحدهما يابانية بمضيق هرمز الجمعة، 14 يونيو 2019 03:36 م تصادم ناقلة نفط كويتية مع باخرة سنغافورية بميناء بنجلاديش الجمعة، 14 يونيو 2019 02:18 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80% من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70 الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟ لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019 شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019 فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة المزيد من Trending Plus
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