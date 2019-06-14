هيئة جمارك كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطاً إيرانياً فى مايو

سول – رويترز

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران فى مايو، فى حين كانت استوردت 758903 أطنان فى الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات ، أيضا إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط فى العالم استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضى مقارنة مع 12.7 مليون طن قبل عام.