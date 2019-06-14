سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر توصيات المجمع المقدس.. أبرزها إنشاء صندوق لرعاية الإيبارشيات

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:26 م
ننشر توصيات المجمع المقدس.. أبرزها إنشاء صندوق لرعاية الإيبارشيات المجمع المقدس - أرشيفية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية سلسلة قرارات وتوصيات للمجمع المقدس لدورة يونيو التى انتهت أمس وجاء فى نص بيان الكنيسة: 
أولا : القرارات 
الاعتراف بالأديرة الآتية:
أديرة الرهبان 
١- دير القديس هرمينا السائح بأسيوط
٢- دير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية.
 
أديرة الراهبات:
١- دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
ثانيا : التوصيات 
توصيات  لجنة شؤون الإيبارشيات الرئيسية:
١- تأجيل تجليس الآباء الأساقفة الجدد فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر حتى يتفرغ الأب الأسقف للدراسة وتبادل الخبرات.
٢- إنشاء صندوق لرعاية الإيبارشيات ذات الاحتياج بحيث تشارك فيه كل الإيبارشيات بشكل اختياري عملًا بالمبدأ الإنجيلي: "وكان عندهم كل شيء مشتركًا" (أع 44:2) .
٣- وضع منهج تأهيلي للمكرسين والمكرسات وتوجيههم إلى مجالات خدمية (التكريس العامل) وتشجيعهم على الدراسات التكميلية، والدراسات العليا في مجالات خدمتهم.
 
توصيات لجنة الأسرة الرئيسية:
١- ضم منهج معهد كبار السن إلى معهد الرعاية
٢- وجود دار لكبار السن فى جميع الإيبارشيات وعمل اجتماع أسبوعي لهم  بجميع الكنائس.
٣- دراسة إضافة "تعهد العروسين" إلى صلاة الإكليل.
٤- إنشاء لجنة فرعية تختص برعاية المرأة بكل متطلباتها.
 
توصيات لجنة الرعاية والخدمة الرئيسية: 
١- تفعيل قاعدة البيانات للتكامل بين لجان البر بالإيبارشيات معًا ومع اللجنة المركزية بالبطريركية
٢- إضافة مواد الصحة النفسية ومكافحة الإدمان لمناهج الكليات اللاهوتية والمعاهد الدينية.
٣- تطبيق برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة.
 
توصيات لجنة الإيمان والتعليم الرئيسية:
١- تشكيل لجنة لوضع دستور إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
٢- تشكيل لجنة فرعية جديدة للمراجعة الإيمانية تكون مسئولة عن مراجعة أي تعليم خاطئ ينشر سواء على الميديا أو على المنابر وسيكون مقررها نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا.
 
توصيات لجنة العلاقات والحوارات المسكونية:
١- عمل خريطة مسكونية لكل العلاقات والحوارات مع الكنائس الأخرى، مع عمل سجل إلكترونى مبوب لتوثيق نتائج الحوارات.
 
توصيات لجنة العلاقات العامة الرئيسية:
2-تسليط الضوء على الدور الوطنى لآباء الكنيسة والإكليروس والعلمانيين وتأثيرهم في المجتمع من خلال مناهج التربية الكنسية والمنابر والميديا.
 
توصيات  لجنة الطقوس الرئيسية:
١- يقال لحن "أللي القربان" طوال السنة.
٢- لايقال لحن "أونيم ناي" ولا "ياكل الصفوف" بدءًا من عيد الصعود.
 
توصيات  لجنة الإعلام والمعلومات:
١- الاهتمام بأبناء الكنيسة من المتفوقين والموهوبين فى جميع المجالات.
2-العمل على إنشاء بنك المعرفة الكنسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتضمن كافة العلوم الكنسية بجميع فروعها.
٣- تسجيل سير الآباء بطاركة ومطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين.
 
توصيات لجنة شئون الرهبنة والأديرة الرئيسية:
١- إصدار كتاب وثائقي للأديرة القبطية الارثوذكسية داخل مصر وخارجها.
 
توصيات لجنة شئون بلاد المهجر الرئيسية:
١- في حالة الاحتياج إلى استثناءات لقوانين الكنيسة والتقليد المقدس نتيجة احتياجات رعوية بكنائس بلاد المهجر يجب على الكاهن الرجوع إلى أسقف إيبارشيته ويمكن للأسقف الرجوع إلى قداسة البابا.
 
توصيات  اللجنة  الدائمة:
١- تشكيل مجلس التعليم الكنسي بواسطة قداسة البابا كخطوة أولى لتفعيل لائحة الأكاديمية اللاهوتية.
 
 

المجمع المقدس

دورة يونيو

الكنيسة القبطية

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصادر كنسية: المجمع المقدس يعترف بدير الأنبا هرمينا السائح بالبدارى

الخميس، 13 يونيو 2019 11:29 م

المجمع المقدس للكنيسة القبطية يعترف بدير ماريوحنا بطريق الإسماعيلية.. صور

الخميس، 13 يونيو 2019 07:34 م

عن خطاب مطران المنوفية والأساقفة الثلاثة للمجمع المقدس.. ثلاثة أسئلة جديدة.. كيف منع أسقف الشباب كتب الأنبا غرغوريوس من العرض ثم طالب بالتصدى للهجوم عليه؟ ولماذا عادوا لطرح القضايا الجدلية بعد إغلاقها؟

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 م

البابا تواضروس يروى للمجمع المقدس رحلة الاستنارة والجهل

الخميس، 13 يونيو 2019 03:43 م

قائمة الأديرة والمزارع المرشحة للاعتراف الكنسى بجلسة المجمع المقدس اليوم

الخميس، 13 يونيو 2019 02:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة