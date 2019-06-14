نقيب الفلاحين: سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوم

كتب عز النوبى

قال الحسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن سعر طن الليمون انخفض من مائة ألف جنيه إلى اربعين الف جنيه في خلال أسبوعين لافتا ان سعر كيلو الليمون الان عند تجار التجزئة من 35 إلى 40 جنيه بعد أن وصل سعره فى الأسبوع قبل الماضى إلى 100 جنيه منخفضا بنحو ستون الف جنيه للطن

وان سعره اليوم بالمزارع لايتجاوز الكيلو 20 جنيه.

لافتا إلى أن هذا الانخفاض نتيجة امتناع المواطنين عن الشراء بالأسعار المرتفعه واتجاهم لتخفيض استخدام الليمون باستخدام البدائل الموجوده كالليمون الإيطالى أو الخل والجهود الكبيرة للحملات الرقابية لمنع استغلال قلة الليمون المعروض بالاحتكار ورفع الأسعار بصورة كبيرة فيها وعرض الليمون بأسعار معقوله فى منافذ وزارتى الزراعة والتموين مع بدء المزارعين فى تصويم اشجار الليمون وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق حاليا

وأضاف عبد الرحمن أنه يتوقع أن يتوالى انخفاض الأسعار إلى أن يصل كيلو الليمون إلى سعره الطبيعي خلال هذا الشهر، مطالبا وزارة الزراعه بالاستفادة من الأزمه وضرورة تشجيع المزراعين على زراعة اشجار الليمون بتوفير الالات الحديثه لجني الليمون وتوفير الارشادات اللازمه والاصناف الحديثه سريعة الانتاج مع تطبيق قانون الزراعات التعاقديه لضمان تسويق مربح للمزارعين لتوفير ثمار الليمون طوال العام منعا لحدوث الأزمات.

وأشار أبوصدام أن موسم جنى الليمون مازال فى بدايته وسعره الحالى نتيجة لقلة المعروض وانخفاض الأسعار مرهون بخروج الموسم الجديد، موضحا أن المزارعين لا يتحكمون فى الأسعار وأن قانون العرض والطلب هو السائد فى معظم المنتجات الزراعيه مع غياب الحلول الجذريه لتوفير المنتجات الزراعيه بكميات واسعار مناسبه طوال أيام العام.