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موسكو تدعو واشنطن لإظهار الأدلة على انتهاك روسيا لوقف التجارب النووية

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:47 م
موسكو تدعو واشنطن لإظهار الأدلة على انتهاك روسيا لوقف التجارب النووية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إظهار الدليل على انتهاك روسيا حظر التجارب النووية.

وقال أوليانوف -فى تغريدة على (تويتر) حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة- "أعلنت الولايات المتحدة مجدداً عن قيام روسيا بإجراء تجارب نووية، وقد تم دحض هذا الاتهام بالفعل فى 29 مايو الماضى من قبل نظام المراقبة دولي".

وأضاف الدبلوماسى الروسى "قبل أسبوعين عادت الولايات المتحدة لتكرار هذه الاتهامات"، مشيرا إلى أنه سيكون من الجيد إبرازهم للأدلة على ذلك.

 


موسكو

واشنطن

روسيا

وقف التجارب النووية

أخبار روسيا

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