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مفوضة حقوق الإنسان الأممية تزور فنزويلا الأسبوع المقبل

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:20 م
مفوضة حقوق الإنسان الأممية تزور فنزويلا الأسبوع المقبل مظاهرات فنزويلا
جنيف أ ش أ

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أعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليت، اليوم الجمعة، إن المسئولة الأممية ستقوم بزيارة فنزويلا خلال الفترة من 19 حتى 21 من الشهر الجاري.

وقال المكتب - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - إن باشليت ستقوم خلال هذه الزيارة بإجراء اجتماعات مع الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو" وزعيم المعارضة "خوان جوايدو" بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين من بينهم رئيس المحكمة العليا والمدعى العام.

وأضاف المكتب أن باشليت ستلتقى أيضا مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى فنزويلا وأقاربهم، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 


مفوضة حقوق الإنسان

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أخبار فنزويلا

فنزويلا

المفوضة السامية لحقوق الإنسان

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