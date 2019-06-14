سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 10:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

المدرسة الأولى من نوعها بمحافظة قنا..

مسئولو المجتمعات العمرانية يتفقدون مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:40 ص
مسئولو المجتمعات العمرانية يتفقدون مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (1)
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (1)

 

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (2)
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (2)

 

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (3)
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (3)

 

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (4)
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مدرسة المتفوقين بقنا (4)


تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بمدينة قنا الجديدة، والتى نفذها جهاز المدينة.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد: تم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية نحو 13130 م2، ومبنى المدرسة على مساحة نحو 854 م2، بجانب مبنيين لإقامة البنين والبنات بمساحة نحو 1180 م2 لكل مبنى، ويتكون المشروع من أرضي و3 أدوار وسطح، وبه 18 فصلاً، ومعامل، وغرف الإدارات، ودورات المياه، وخزان مياه للحريق، وغرفة للحارس، وغرفة للكهرباء، وسور خارجي، وملاعب، بينما يتكون مبنيا الإقامة للطلبة والطالبات من (أرضي + 4 أدوار، وصالة للطعام، ومطبخ، ومغسلة، وصالات للمذاكرة بكل دور، و53 غرفة للنوم) وذلك لكل مبنى.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن أنه سيتم فى الفترة من 16 : 26 يونيو الجارى، فتح باب التقديم "on line" بمدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أن هذه المدرسة هى الأولى من نوعها بمحافظة قنا.
 

 


وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

مدينه قنا الجديده

مدرسه المتفوقين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 مليارات جنيه فائض هيئة المجتمعات العمرانية بالعام المالى الجديد

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:00 ص

وزير الإسكان يكلف هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ مجمعات صناعية بالصعيد

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:33 ص

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتفل بعيد الأم بحضور عدد من الفنانين

الخميس، 21 مارس 2019 03:31 م

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتفقد مشروعات مدينة السادات

الإثنين، 04 مارس 2019 10:32 ص

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة 15 مايو

الأحد، 03 فبراير 2019 09:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة