مدير شباب ورياضة الأقصر يعلن تجهيز 46 مركز شباب و17 ناديا لعرض أمم أفريقيا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح حفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بأن محافظة الأقصر تستعد حاليًا لتجهيز أماكن عرض مباريات المنتخب الوطنى فى مراكز الشباب والأندية والمواقع العامة، حيث وجهت وزارة الشباب والرياضة، بتوفير خدمات مشاهدة مباريات كأس الأمم بشكل مجانٍ داخل الأندية ومراكز الشباب، وفتح مراكز المحافظة والأندية، لاستقبال الحدث الأبرز وهى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل وذلك باستضافة مصر للبطولة للمرة الخامسة.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن محافظة الأقصر تضم 92 مركزًا، وسيتم عرض مباريات كأس الأمم فى 46 مركزًا، كما تضم المحافظة أيضًا 17 ناديًا، سيكون متاح للمواطنين مشاهدة المباريات فى جميع الأندية، وتابع بركات من أبرز مراكز الشباب بالأقصر التى تعرض مباريات أمم أفريقيا هى "السلام بإسنا، الدير، أرمنت الحيط، الرزيقات، المحاميد، الطود، العوامية، الأقصر، الزماني، الزاينية بحري، القرنة، ومركز التنمية بمدينة طيبة".

ومن أبرز مراكز الشباب والأندية داخل محافظة الأقصر التى تعرض المباريات للمنتخب الوطني، مايلي: "الأقصر – الشعب - المدينة المنورة - السلام بإسنا - المساوية بإسنا - الشبان المسلمين بأرمنت"، وتتوفر بالمركز والأندية شاشات عرض وستكون متاحة بشكل مجانى للمواطنين.