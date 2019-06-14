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محافظ المنوفية يشهد فعاليات حفل العيد القومى للمحافظة ويكرم المتميزين

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:48 ص
محافظ المنوفية يشهد فعاليات حفل العيد القومى للمحافظة ويكرم المتميزين فعاليات حفل العيد القومى لمحافظة المنوفية
المنوفية محمد فتحى

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شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فعاليات إحتفالات المحافظة بعيدها القومى بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بشبين الكوم، بحضور محافظى الدقهلية والبحيرة والقليوبية ومدير أمن المنوفية ورؤساء جامعتى المنوفية والسادات وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين وسكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار العسكرى للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء مجالس المدن وعمداء الكليات وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية والأحزاب ووفد بيت العائلة المصرية بالمنوفية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وقيادات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالمحافظة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاه فضيلة الشيخ يوسف محمد ضيف القارىء بإذاعة القرآن الكريم ، وفى بداية كلمته دعا محافظ المنوفية الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، موجهاً الشكر لجميع الحضورلتلبية الدعوة لمشاركة شعب المنوفية الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة، فيما قام بإستعراض نبذة مختصرة عن أعلام وقامات المنوفية والمعالم التى تشتهر بها المحافظة وكذا إستعراض موجز لأهم إنجازات المحافظة الخاصة بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات بالمحافظة.

كما أكد المحافظ على أنه منذ توليه مسئولية المحافظة عمل على إنشاء منظومة عمل متناغمة بين ديوان عام المحافظة والجهات التنفيذية ورجال الأعمال والمجتمع المدنى لتخطى الصعاب والتحديات ، مشيراً إلى أنه تم التغلب على بعضها ولا نزال فى حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لبلوغ آمال المواطنين المشروعة ، وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى جميع القطاعات  لهذا العام. وفى نهاية كلمته تقدم بأسمى آيات التهنئة لشعب المنوفية الوفى بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة كما تقدم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شعب المنوفية بكل مشاعر الود والحب  للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية وباعث نهضة مصر المعاصرة.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية قدمتها الفرقة القومية للموسيقى العربية لثقافة المنوفية بقيادة الدكتور سمير قمرى ، كما تضمنت الإحتفالية بعض الفقرات الشعرية بعنوان " قصيدة المنوفية - وطنى حياتى - بلدى مصر - تراب بهية ".


كما أعرب رئيس جامعة المنوفية عن فخره وسعادته بإستضافة الجامعة لهذا الحفل ، مؤكداً أن اليوم يمثل ذكرى عزيزة وغالية محفوظة فى وجدان أبناء المنوفية ذكرى دنشواى والتى جسدت بطش المستعمر وبطولة وتضحية الشعب المصرى ، وفى ختام حديثه وجه تحية إجلال وتقدير لكل من قدم روحه من أبناء الجيش والشرطة فداءاً لتراب وطنه وأهدى درع الجامعة لمحافظ المنوفية .


وفى نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية عدداً من المتميزين من أساتذة جامعة المنوفية والسادات الحاصلين على جوائز تقديرية من الدولة ، كما كرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019 ، وكذا أوائل الشهادة الإبتدائية  والإعدادية الأزهرية من المكفوفين وقيادات مديرية الصحة لحصول المنوفية علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في الحملة الرئاسية 100 مليون صحة .

كما تم تكريم  فريق مركز شباب سنتريس بأشمون لفوزة بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في دوري مراكز الشباب لهذا العام النسخة السادسة و تكريم قيادات فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وفريق أكاديمية جلهوم للجمباز لوصول الفريق إلي المرحلة النهائية في برنامج المسابقات أرب جوتالنت الشهير وعدد من رجال المجتمع المدني الذين أسهمو في خدمة المحافظة وتم ختام الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وإلتقاط الصور التذكارية مع الحضور والمكرمين .
 

 


محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

العيد القومى للمنوفيه

محكى الشباب

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